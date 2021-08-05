Более 7 млн кв м недвижимости построили в Москве с начала года

В Москве с начала года построили больше 7 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 4 миллиона – это жилье. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в этом году город перевыполнит план по недвижимости. Помимо жилья, в столице активно строятся и реконструируются социальные объекты – больницы, школы, а также спортивная инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.