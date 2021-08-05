Закупка медтехники по контрактам жизненного цикла в Москве завершена на 80%

Закупка медицинской техники по контрактам жизненного цикла для стационаров в Москве завершена на 80%. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В частности, уже приобретены 59 магнитно-резонансных томографов, 41 ангиограф, 30 маммографов, более 1,5 тысячи аппаратов УЗИ. Почти половину закупленной техники уже доставили в медицинские учреждения.

Все новинки отвечают последним требованиям, а некоторые образцы и вовсе считаются уникальными.

Они помогут избежать ошибок при постановке диагнозов и назначить максимально эффективное лечение. Ну а контракт жизненно цикла обяжет поставщиков обеспечивать работоспособность техники на протяжении всего срока эксплуатации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.