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05 июля, 11:45

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В Москве стартовал фестиваль индийской культуры

В Москве стартовал фестиваль индийской культуры

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Манежная площадь на несколько дней стала центром притяжения для любителей ярких событий – в Москве открылся фестиваль индийской культуры. Организаторы обещают гостям красочные выступления, мастер-классы и возможность попробовать настоящие национальные угощения.

Здесь можно познакомиться с традиционными танцами и музыкой, принять участие в уроках росписи хной и увидеть, как создают индийские украшения. Фестиваль продлится несколько дней, и каждый сможет окунуться в атмосферу Болливуда в самом центре столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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