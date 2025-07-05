В Москве стартовал фестиваль индийской культуры

Манежная площадь на несколько дней стала центром притяжения для любителей ярких событий – в Москве открылся фестиваль индийской культуры. Организаторы обещают гостям красочные выступления, мастер-классы и возможность попробовать настоящие национальные угощения.

Здесь можно познакомиться с традиционными танцами и музыкой, принять участие в уроках росписи хной и увидеть, как создают индийские украшения. Фестиваль продлится несколько дней, и каждый сможет окунуться в атмосферу Болливуда в самом центре столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.