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Новости

Новости

05 июля, 09:15

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться в выходные в Москве

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться в выходные в Москве

В центре Москвы перекроют улицы из-за велогонки "Две реки"

Драка с футболистом Смоловым в "Кофемании" вызвала резонанс в сети

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Похолодание ожидается в Москве 5 и 6 июля

Фестиваль "Парк Света" начался на Северном речном вокзале

Фестиваль "Парк Света" начался на Северном речном вокзале

На Манежной площади проходят дни индийской культуры, а в "Лужниках" отмечают День московского спорта. Столичные парки, бульвары и набережные также приглашают жителей и гостей города на фестивали, концерты и мастер-классы.

На ВДНХ продолжается фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", где можно познакомиться с традициями народов России и стран СНГ, примерить национальные костюмы, поучаствовать в мастер-классах по ковроткачеству и сыграть на киргизском комузе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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