Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться в выходные в Москве

На Манежной площади проходят дни индийской культуры, а в "Лужниках" отмечают День московского спорта. Столичные парки, бульвары и набережные также приглашают жителей и гостей города на фестивали, концерты и мастер-классы.

На ВДНХ продолжается фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", где можно познакомиться с традициями народов России и стран СНГ, примерить национальные костюмы, поучаствовать в мастер-классах по ковроткачеству и сыграть на киргизском комузе.

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