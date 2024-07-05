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05 июля, 10:45

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На московском фестивале "Вкусы России" представят более пяти тыс товаров

На московском фестивале "Вкусы России" представят более пяти тыс товаров

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На фестивале "Вкусы России", который будет идти на ВДНХ с 6 по 14 июля, представят более пяти тысяч товаров от производителей со всех уголков страны.

Тем временем в столице на пяти маршрутах по техническим причинам задерживаются трамваи.

Кроме того, в Москве выпустили новые тематические карты "Тройка". Они посвящены 20-летию Федерального агентства морского и речного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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