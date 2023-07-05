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05 июля, 16:45

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Музыкальный фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" с 8 по 9 июля

Музыкальный фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" с 8 по 9 июля

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Московский музыкальный фестиваль "Новая классика" в этому году посвятят 150-летию Сергея Рахманинова. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль состоится 8 и 9 июля в парке "Зарядье" в большом и малом амфитеатрах. Музыканты исполнят свыше 70 сочинений великого композитора. На суд зрителя представят также произведения Сергея Рахманинова в авторских аранжировках, в том числе с использованием электроники и современных видео-технологий.

Помимо концертов, гостям фестиваля покажут спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе. В роли жены композитора предстанет актриса Елизавета Арзамасова. Вход на фестиваль свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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