Музыкальный фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" с 8 по 9 июля

Московский музыкальный фестиваль "Новая классика" в этому году посвятят 150-летию Сергея Рахманинова. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль состоится 8 и 9 июля в парке "Зарядье" в большом и малом амфитеатрах. Музыканты исполнят свыше 70 сочинений великого композитора. На суд зрителя представят также произведения Сергея Рахманинова в авторских аранжировках, в том числе с использованием электроники и современных видео-технологий.

Помимо концертов, гостям фестиваля покажут спектакль об Иоганне Себастьяне Бахе. В роли жены композитора предстанет актриса Елизавета Арзамасова. Вход на фестиваль свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.