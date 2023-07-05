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05 июля, 15:30

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Новые лифты установят в надземных переходах на МКАД

Новые лифты установят в надземных переходах на МКАД

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Новые лифты появятся в надземных переходах на МКАД. Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к монтажу. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

До конца года в пяти переходах установят 10 лифтовых кабин. Это важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Отмечается, что нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом, а внутри всех кабин установят камеры видеонаблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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