Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

Этот форум – крупнейшая площадка для обсуждения перспектив развития городов. Вместе с деловой программой по традиции состоится открытый фестиваль Urban Fest, где будут лекции, концерты, выставки и мастер-классы для тех, кто хочет узнать больше о своем городе.

Собянин отметил, что в этом году выставочная и просветительская программы форума будут организованы с особым размахом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.