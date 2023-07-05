Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Город

Почти 120 тысяч молодых москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Почти 120 тысяч молодых москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: дорожную сеть реконструируют у Северного дублера Кутузовского проспекта

Более 500 дворов планируют благоустроить в трех округах столицы

Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Новости часа: в России сохраняется зависимость от поставок ряда импортных лекарств

В Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0"

Новости часа: в Москве вступило в силу предупреждение о грозе, ливне и усилении ветра

В трех округах Москвы благоустроят более 500 дворов

"Мой район": круглосуточный стационар для животных. Вешняки

В центре Москвы промыли плитку

Около 120 тысяч молодых специалистов за 4,5 года нашли работу благодаря московской службе занятости. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, большинство из них подобрали вакансии в сфере услуг, торговли, логистики, гостиничном бизнесе, а также в IT-секторе.

Среди тех, кто обращается к сотрудникам центра, – в основном выпускники вузов, которые пока еще плохо ориентируются на рынке труда. Специалисты помогают им составить резюме, рассказывают, как лучше подать себя на собеседовании, а при необходимости направляют и на дополнительные образовательные курсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика