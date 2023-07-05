Почти 120 тысяч молодых москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Около 120 тысяч молодых специалистов за 4,5 года нашли работу благодаря московской службе занятости. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, большинство из них подобрали вакансии в сфере услуг, торговли, логистики, гостиничном бизнесе, а также в IT-секторе.

Среди тех, кто обращается к сотрудникам центра, – в основном выпускники вузов, которые пока еще плохо ориентируются на рынке труда. Специалисты помогают им составить резюме, рассказывают, как лучше подать себя на собеседовании, а при необходимости направляют и на дополнительные образовательные курсы.

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