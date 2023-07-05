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В Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0"

В Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0"

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В столице начался прием заявок на акселерационную программу "Экспортеры 2.0". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, участниками могут стать как предприниматели, у которых уже есть опыт работы на зарубежном рынке, так и те, кто только собирается развивать бизнес в этом направлении.

Это будет 9-й поток проекта, в данный момент идет 8-й поток программы. А выпускники 7-го набора уже показывают успехи – им удалось поставить в другие страны товаров более чем на 500 миллионов рублей. Среди них – Турция, Аргентина, Таиланд и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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