Новости последнего часа: бригады "Мосводостока" продолжили работу в Москве из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства.

Минпромторг намерен разрешить юрлицам привозить в РФ автомобили по параллельному импорту. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о движении детей и молодежи в России. Целями движения являются содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.