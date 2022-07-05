Летние веранды закрыли из-за ливня и ветра в Москве

В Москве из-за ливня и ветра закрыли летние веранды. Департамент транспорта предупредил, что из-за непогоды в городе могут временно задерживаться трамваи.

Мосводосток попросил сообщать о локальных скоплениях воды – можно писать в соцсети организации или звонить в диспетчерскую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.