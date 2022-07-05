Новости последнего часа: в Москве появится площадь ЛНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин присвоил название "Площадь Луганской Народной Республики" территории у посольства Великобритании.

Городские службы перешли на усиленный режим работы. В город идут гроза и порывистый ветер, сообщили власти столицы.

Российские туристы, которые попали в аварию в Турции, не получили серьезных травм. Об этом заявил туроператор.