Кондиционеры и кулеры с питьевой водой появились во всех павильонах "Здоровая Москва"

Во всех павильонах "Здоровая Москва" появились кондиционеры и кулеры с питьевой водой. Об этом сообщил портал mos.ru.

Всего в городе 46 таких точек. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти диспансеризацию, заранее записываться не нужно. С собой необходимо взять паспорт или водительское удостоверение, а также московский полис ОМС.

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