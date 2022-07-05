Коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды

Из-за непогоды городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

О ливне с грозой и градом уже предупредили в МЧС. Лить будет до конца дня. При этом местами возможны порывы до 22 метров в секунду.

Власти Москвы уже рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды. А в Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности. Он начнет действовать с 15:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.