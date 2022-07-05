В Москве приступили к благоустройству сквера в Вешняках

В Москве приступили к комплексному благоустройству сквера в Вешняках. Его будут проводить по просьбам жителей. Сквер вместе с лесопарком "Кусково" и парком "Радуга" образуют единую рекреационную зону. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, на улице Юности демонтировали старое дорожное покрытие, лавочки, оборудование детской и спортивной площадок.

В настоящее время приступили к снятию покрытия площадок спортивных и детских и устройству основания павильонов и будущих спортивных и детских площадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.