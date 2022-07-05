Фотовыставка "Москва. Пространство и люди" открылась на Гоголевском бульваре. Экспозиция посвящена столице.

По словам фотокорреспондента Агентства "Москва" Пелагии Тихоновой, после просмотра выставки, может быть, кто-то захочет и сам взять в руки камеру, пройтись по любимым улочкам в центре города и сделать маленькое фотооткрытие.

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