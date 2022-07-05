Площадь ЛНР появится у посольства Великобритании. Именно это место выбрали москвичи в ходе голосования на сайте "Активный гражданин".

Свое мнение высказали более 100 тысяч человек, больше половины проголосовали именно за участок у королевского дипломатического представительства.

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