Москвичам рассказали, как получить QR-код

Получить QR-код можно на портале mos.ru. Для этого в каталоге услуг для жителей нужно найти вкладку "Получение цифрового сертификата".

Далее следует выбрать вариант "Получить QR-код для граждан РФ" и в новой вкладке ввести свои данные. Они должны совпасть с теми, которые были указаны при вакцинации, сдаче ПЦР-теста или при лечении коронавируса.

Если все совпадает, то на странице появится персональный QR-код. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.