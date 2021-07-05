Ресторатор рассказал, как столичные заведения привлекают посетителей

В некоторых столичных ресторанах начали использовать систему поощрения посетителей. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов рассказал, что таким образом заведения пытаются привлечь посетителей.

"Хоть как-то привлечь гостей, потому что гостей не хватает. Это борьба за клиента, потому что клиент, который может попасть в ресторан – это сегодня однозначно недостаточно," – отметил Миронов.

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