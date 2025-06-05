Более 400 издательств представили свою продукцию на фестивале "Красная площадь"

В Москве продолжается фестиваль "Красная площадь" – одно из крупнейших литературных событий года. На площадке у Кремля свои книги представили более 400 издательств. Там можно найти новинки, классику, литературу для детей и подростков.

Фестиваль сопровождается обширной программой – более 600 мероприятий, включая встречи с авторами, лекции, презентации и автограф-сессии. Посетить его можно до 7 июня. Мероприятие проходит ежегодно и стабильно привлекает внимание как постоянных гостей, так и новых читателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.