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Новости

05 июня, 08:00

Город

Более 400 издательств представили свою продукцию на фестивале "Красная площадь"

Более 400 издательств представили свою продукцию на фестивале "Красная площадь"

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В Москве продолжается фестиваль "Красная площадь" – одно из крупнейших литературных событий года. На площадке у Кремля свои книги представили более 400 издательств. Там можно найти новинки, классику, литературу для детей и подростков.

Фестиваль сопровождается обширной программой – более 600 мероприятий, включая встречи с авторами, лекции, презентации и автограф-сессии. Посетить его можно до 7 июня. Мероприятие проходит ежегодно и стабильно привлекает внимание как постоянных гостей, так и новых читателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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