Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Современный круглогодичный городской парк может появиться на месте изношенной инфраструктуры монорельса. Решение о реализации проекта будет принято после голосования на портале "Активный гражданин". Монорельсу можно дать вторую жизнь, создав на его месте новое красивое парковое пространство.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина деньги с оплаты уличных парковок передают префектурам для улучшения дворовых территорий. Благодаря этому в Москве ежегодно приводят в порядок более 1 тысячи дворов. Средства распределяют во все районы, часть из них уже направили в ЮАО, где в 2025 году обновят более 200 дворов", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Весной на Северном и Южном речных вокзалах провели 253 мероприятия, гостями которых стали более 530 тысяч человек. Во время летних каникул на речных вокзалах продолжат радовать посетителей яркими мероприятиями.