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Новости

05 июня, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Новости": в Измайлове открылся детсад, построенный по модульной технологии

Ограничение движения введут на некоторых улицах в Москве 5 и 6 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июня

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Собянин рассказал о преимуществах детсада, построенного по модульной технологии

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Современный круглогодичный городской парк может появиться на месте изношенной инфраструктуры монорельса. Решение о реализации проекта будет принято после голосования на портале "Активный гражданин". Монорельсу можно дать вторую жизнь, создав на его месте новое красивое парковое пространство.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина деньги с оплаты уличных парковок передают префектурам для улучшения дворовых территорий. Благодаря этому в Москве ежегодно приводят в порядок более 1 тысячи дворов. Средства распределяют во все районы, часть из них уже направили в ЮАО, где в 2025 году обновят более 200 дворов", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Весной на Северном и Южном речных вокзалах провели 253 мероприятия, гостями которых стали более 530 тысяч человек. Во время летних каникул на речных вокзалах продолжат радовать посетителей яркими мероприятиями.

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