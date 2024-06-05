На фестивале "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет программа для выпускников

Программу для выпускников подготовили в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Юноши и девушки смогут определиться с образом на выпускной. На Тверском бульваре и Патриарших прудах гостей встречают бьюти-блогеры и модельеры, которые расскажут о новинках и тенденциях в мировой моде.

Фестиваль проводят в районе станций метро "Пушкинская", "Чеховская" и "Тверская". Модные площадки открыты до 9 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

