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05 июня, 15:30

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На фестивале "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет программа для выпускников

На фестивале "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет программа для выпускников

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Программу для выпускников подготовили в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Юноши и девушки смогут определиться с образом на выпускной. На Тверском бульваре и Патриарших прудах гостей встречают бьюти-блогеры и модельеры, которые расскажут о новинках и тенденциях в мировой моде.

Фестиваль проводят в районе станций метро "Пушкинская", "Чеховская" и "Тверская". Модные площадки открыты до 9 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоРоман КарловКсения Чепенко
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