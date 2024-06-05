Московским выпускникам помогут создать идеальный образ на модном фестивале

Бьюти-штабы для выпускников 2024 года открыли на Тверской площади и Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Профессионалы помогают им подобрать макияж, прическу и придумать образ на выпускной вечер.

Вдобавок к этому, 6 июня, на Патриарших прудах пройдет фэшн-дефиле, в котором, помимо дизайнеров, примут участие рестораны, бары и диджеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

