05 июня, 11:30Город
Мода и красота: в центре Москвы откроются бьюти-штабы для столичных выпускников
В ближайшие дни на фестивале "Лето в Москве" можно будет узнать все о моде и красоте. Так, для столичных выпускниц откроются бьюти-штабы с лабораторией ароматов, а еще пройдут мастер-классы по составлению мини-букетов.
Кроме того, бьюти-блогеры познакомят посетительниц с актуальными трендами в модной индустрии, а полсотни брендов откроют fashion-маркет под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.