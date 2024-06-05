Мода и красота: в центре Москвы откроются бьюти-штабы для столичных выпускников

В ближайшие дни на фестивале "Лето в Москве" можно будет узнать все о моде и красоте. Так, для столичных выпускниц откроются бьюти-штабы с лабораторией ароматов, а еще пройдут мастер-классы по составлению мини-букетов.

Кроме того, бьюти-блогеры познакомят посетительниц с актуальными трендами в модной индустрии, а полсотни брендов откроют fashion-маркет под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.