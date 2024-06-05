Пять участков в ТиНАО и ВАО выделят под строительство частных домов

В ТиНАО и ВАО Москвы выделят пять участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Также стало известно, что в столице инвесторы арендовали 18 объектов недвижимости по льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год" с 2021 года. Инвесторы восстанавливают столичные объекты недвижимости, среди которых немало исторических зданий.

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