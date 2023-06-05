Празднование Дня эколога в столице продлится 10 дней

В России отмечают День эколога. 10 дней в столице будут проходить тематические мастер-классы и другие мероприятия.

Москва ежегодно поддерживает статус одного из самых зеленых мегаполисов мира. Для этого не только высаживают новые деревья, но и стараются восстановить популяцию животных, которые исчезают в условиях развития мегаполиса.

Например, до конца 2023 года выпустить в дикую природу планируют 250 зайцев, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Животных специально растили так, чтобы они могли продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.