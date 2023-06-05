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Празднование Дня эколога в столице продлится 10 дней

Празднование Дня эколога в столице продлится 10 дней

Пожарные не обнаружили возгорания в здании ММКЦ "Коммунарка"

Пассажиры сервиса "По пути" совершили более миллиона поездок за два года

Празднование Дня эколога в столице продлится до конца недели

Летний фестиваль "Музыка без границ" состоится в Москве с 6 по 15 июня

Благоустройство началось у станции Крюково МЦД-3

Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в столице

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Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

В России отмечают День эколога. 10 дней в столице будут проходить тематические мастер-классы и другие мероприятия.

Москва ежегодно поддерживает статус одного из самых зеленых мегаполисов мира. Для этого не только высаживают новые деревья, но и стараются восстановить популяцию животных, которые исчезают в условиях развития мегаполиса.

Например, до конца 2023 года выпустить в дикую природу планируют 250 зайцев, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Животных специально растили так, чтобы они могли продолжить самостоятельную жизнь в дикой природе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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