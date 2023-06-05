Летний фестиваль "Музыка без границ" состоится в Москве с 6 по 15 июня

Летний фестиваль "Музыка без границ" пройдет в Москве с 6 по 15 июня. В программе будут концерты, экскурсии, выставки и интерактивные мастер-классы.

Открытие состоится в Московском международном доме музыки. Там прозвучат ямайские композиции и выступит известный пианист Даниил Крамер.

В музее-усадьбе "Люблино" состоится праздничный марафон. Поводить хороводы и посмотреть спектакли можно в театральной школе. А завершит фестиваль "Летний вечер в стиле рок-н-ролл".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.