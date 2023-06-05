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Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в столице

Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в столице

Строительство электродепо "Аминьевская" планируется завершить к осени этого года

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Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

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"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустройство Шаболовки

"Мой район. Обратная связь": территорию у кластера "Ломоносов" благоустроят в столице

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Московский технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности в городе. Компании-резиденты работают при поддержке столичного правительства.

Предприниматели создают инновационные образцы, тестируют их и запускают в производство. Также на базе технопарка есть программа молодежного предпринимательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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