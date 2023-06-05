Технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок промышленности в столице

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Московский технопарк "Калибр" стал одной из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности в городе. Компании-резиденты работают при поддержке столичного правительства.

Предприниматели создают инновационные образцы, тестируют их и запускают в производство. Также на базе технопарка есть программа молодежного предпринимательства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.