Строительство электродепо "Аминьевская" планируется завершить к осени этого года

Строительство электродепо "Аминьевская" планируется завершить к осени 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

За это время специалисты создадут всю необходимую инфраструктуру для ремонта, уборки и технического обслуживания составов. А общее количество мест, где будут стоять поезда, увеличат до 30.

Электродепо "Аминьевское" расположится на западе столицы, в районе пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской улицей. Оно станет одним из крупнейших в Москве и будет предназначено для ремонта и отстоя поездов Большой кольцевой линии метро.

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