Масштабный лекторий запустили в рамках проекта "Здоровая Москва". Посетить мероприятия может любой желающий. Однако следует пройти регистрацию.

Первая лекция прошла в воскресенье, 5 июня, в "Музеоне". Там врачи объясняли, как слушать и слышать свой организм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.