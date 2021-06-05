В Восточном округе хотят сделать больше площадок для активного отдыха

Восточному округу столицы нужно больше благоустроенных площадок для активного отдыха, и они должны быть не хуже, чем в центре. А какими именно – предлагать могут москвичи. Об этом заявила главный врач детской больницы № 7 и муниципальный депутат Елена Кац. О качестве досуга речь шла во время "Праздника двора", прошедшего в районе Ивановское.



Ранее доктор Елена Кац предложила разработать единый стандарт открытых пришкольных территорий, чтобы сделать их центрами притяжения общественной жизни в микрорайонах. Также она призвала обустроить зону активного отдыха и спорта в парке "Радуга". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.