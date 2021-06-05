Депутат ГД Ресин проверил строительство храмов в Москве

На строительстве храма в честь благоверного князя Александра Невского в районе Хорошево-Мневники выбран новый подрядчик. Ему предстоит исправить нарушения, которые допустили при строительстве ранее, и потом приступить к следующему этапу работ.

Этот храм строят с 2013 года на месте бывших артиллерийских складов времен Великой Отечественной. Поэтому тут сначала пришлось тщательно очищать площадку. Стройку сегодня посетил депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.