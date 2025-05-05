Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В рамках программы реновации свыше 1 000 квартир оборудованы для горожан с особенностями здоровья, рассказал Сергей Собянин. В таком жилье под потребности конкретных семей адаптируют дворы, входные группы, лестницы, лифты, санузлы.

"Включение участков бывших промзон в программу КРТ позволяет возвращать к жизни депрессивные территории с неработающей десятки лет промышленной инфраструктурой. Редевелопмент таких площадок предусмотрен более чем в половине активных на сегодня проектов КРТ. На 65 территориях площадью свыше 920 гектаров будут сформированы многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возвели на территории общеобразовательной школы-интерната № 1. Для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей построили четырехэтажный спорткомплекс с 25-метровым бассейном.