05 мая, 06:15Город
Колонна военной техники начала движение в Печатниках перед репетицией парада Победы
Колонна военной техники стартовала с площадки в столичных Печатниках. Часть улиц по пути следования перекрыты, действует особый режим безопасности.
В воскресенье, 5 мая, в Москве состоится генеральная репетиция парада по случаю Дня Победы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы пройдет в столице 5 мая
- Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду