Колонна военной техники начала движение в Печатниках перед репетицией парада Победы

Колонна военной техники стартовала с площадки в столичных Печатниках. Часть улиц по пути следования перекрыты, действует особый режим безопасности.

В воскресенье, 5 мая, в Москве состоится генеральная репетиция парада по случаю Дня Победы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.