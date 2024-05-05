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05 мая, 06:15

Город

Колонна военной техники начала движение в Печатниках перед репетицией парада Победы

Колонна военной техники начала движение в Печатниках перед репетицией парада Победы

Колонна военной техники прошла по Триумфальной площади перед репетицией парада Победы

Репетиция парада в честь Дня Победы пройдет утром 5 мая в Москве

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Колонна военной техники стартовала с площадки в столичных Печатниках. Часть улиц по пути следования перекрыты, действует особый режим безопасности.

В воскресенье, 5 мая, в Москве состоится генеральная репетиция парада по случаю Дня Победы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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