Столичный трафик оценили в 5 баллов вечером 5 мая

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов вечером 5 мая. Есть вероятность, что небольшой дорожный трафик связан с прохладной погодой, предстоящей на вторых майских выходных.

В связи с непогодой на время холодов в Подмосковье пообещали возобновить подачу отопления. Об этом сообщили в областном Министерстве энергетики.

Что происходит на столичных улицах на данный момент и где уже сформировались большие заторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.