Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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18:15

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Столичный трафик оценили в 5 баллов вечером 5 мая

Столичный трафик оценили в 5 баллов вечером 5 мая

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов вечером 5 мая

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Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов вечером 5 мая. Есть вероятность, что небольшой дорожный трафик связан с прохладной погодой, предстоящей на вторых майских выходных.

В связи с непогодой на время холодов в Подмосковье пообещали возобновить подачу отопления. Об этом сообщили в областном Министерстве энергетики.

Что происходит на столичных улицах на данный момент и где уже сформировались большие заторы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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