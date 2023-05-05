Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 6–9 мая

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков. 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад выйдут на дежурства.

В столице на праздники объявят особый режим противопожарной безопасности, а также усилят контроль за топливно-энергетической инфраструктурой и коммунальными ресурсами. Особое внимание планируют уделить уборке дорог, тротуаров и дворов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.