Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим 6–9 мая

Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим 6–9 мая

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Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков. 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад выйдут на дежурства.

В столице на праздники объявят особый режим противопожарной безопасности, а также усилят контроль за топливно-энергетической инфраструктурой и коммунальными ресурсами. Особое внимание планируют уделить уборке дорог, тротуаров и дворов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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