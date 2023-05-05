Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Москвичам рассказали о режиме работы поликлиник в майские выходные

Москвичам рассказали о режиме работы поликлиник в майские выходные

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В предстоящие длинные выходные московские поликлиники меняют режим работы. Так, взрослых пациентов 6 мая примут с 09:00 до 18:00, а с 7 по 9 мая – до 16:00. При этом помощь на дому можно получить до 18:00, а круглосуточные травмпункты работают как обычно.

Детские поликлиники 6 мая ждут пациентов с 09:00 до 15:00. Все майские праздники также будут оказывать помощь на дому. Вызовы принимают до 14:30. Детская травматология будет открыта с 08:00 до 21:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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