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Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро запустят в 2024 году

Станцию "Потапово" Сокольнической линии метро запустят в 2024 году

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Открытие станции "Потапово" Сокольнической линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, а также района Южное Бутово. В данный момент рабочие создают железный каркас станции. Они собирают конструкцию по частям – сначала на земле, а после поднимают с помощью крана.

"Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией, где для подачи теплого воздуха установят специальные вентиляторы. Открыть станцию планируют в следующем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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