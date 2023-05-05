Доступ к каршерингу в центре столицы ограничат до 10 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Город

Москвичей предупредили о плановых отключениях горячей воды

Москвичей предупредили о плановых отключениях горячей воды

"Мой район. Навигатор": на Симоновской набережной создают променад в скандинавском стиле

"Мой район. Навигатор": Красногвардейский вокзал откроется к Москве 2023 году

"Мой район. Навигатор": ледовый дворец "Крылатское" ждет капремонт

Ледовый дворец "Крылатское" в столице отремонтируют в 2023 году – Собянин

Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая

Новости часа: в Москве начали вводить ограничения движения автомобилей

Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Знаки "Бесполетная зона" начали устанавливать в Москве после введения запрета на БПЛА

Новости часа: 94 тыс жителей поселения Сосенского будут пользоваться станцией "Потапово"

В столице предупредили о плановых отключениях горячей воды. Сезон начнется 15 мая.

Все подробности можно будет узнать на портале mos.ru, график обещают опубликовать на днях. Кроме того, об этом должна предупредить управляющая компания, например, разместить объявления на информационных стендах.

Плановые отключения продлятся до 25 августа. Максимальный срок перерыва в водоснабжении – 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика