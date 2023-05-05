Москвичей предупредили о плановых отключениях горячей воды

В столице предупредили о плановых отключениях горячей воды. Сезон начнется 15 мая.

Все подробности можно будет узнать на портале mos.ru, график обещают опубликовать на днях. Кроме того, об этом должна предупредить управляющая компания, например, разместить объявления на информационных стендах.

Плановые отключения продлятся до 25 августа. Максимальный срок перерыва в водоснабжении – 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.