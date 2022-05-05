Строительство дублера Боровского шоссе стартовало в ТиНАО

На территории ТиНАО началось строительство дублера Боровского шоссе. Отрезок длиной 1,5 километра соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино.

Движение на трассе планируют открыть уже в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

