Отопительный сезон в Москве продлили из-за похолодания

В Москве продлили отопительный сезон из-за погодных условий. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В результате обстрела села в Белгородской области со стороны Украины пострадавших нет. Повреждены ЛЭП и дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить бесперебойную работу медслужб в майские праздники.