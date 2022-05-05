Отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий

В Москве продлили отопительный сезон из-за погодных условий. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отключение батарей перенесли на то время, когда дневные и ночные температуры воздуха стабилизируются на уровне выше, чем сейчас. При этом Петр Бирюков отметил, что все системы уже готовы к отключению.

Батареи должны остыть более чем в 74 тысячах зданий. Сначала в промышленных и административных, затем в жилых, а также школах, детских садах, больницах. Как только отопительный сезон завершится, начнется подготовка к новому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.