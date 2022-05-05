Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут на ВДНХ

ВДНХ станет одной из главных праздничных площадок Москвы по случаю Дня Победы. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Для посетителей проведут концерты, представления, спектакли, выставки и экскурсии. Программа начнется уже 6 мая, а основные события запланированы именно на 9 мая.

С 12:00 и до 20:00 на территории выставки будет концерт с песнями военным лет, а также спортивные соревнования. У фонтана "Дружба народов" в 13:00 начнется гала-концерт с участием Государственного Кремлевского оркестра и Центрального военного оркестра министерства обороны.

А на Центральной Алее пройдет акция "Сердце Победы". На огромный арт-объект высотой 2,5 метра все желающие смогут повязать георгиевскую ленточку.

На площади Промышленности запланирована патриотическая программа "И все-таки мы победили!". В нее войдут интерактивные выставки. А в 22:00 из разных точек на ВДНХ можно будет увидеть праздничный салют.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.