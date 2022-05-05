В Парке Горького распустились нарциссы. Они относятся к роду амариллисовых.

Встречаются нарциссы не только в Москве и области, заметить их можно на Средиземноморье, в Южной Европе и Азии. На сегодняшний день известно и 50 видах этих растений, но специалисты не исключают, что их много больше.

Нарциссы, несмотря на свою красоту и распространенность, считаются ядовитыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.