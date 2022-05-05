Москвичам рассказали об образовательной программе фестиваля "Московская весна"

Посетители фестиваля "Московская весна" смогут сделать открытки ко Дню Победы, а также собрать модели кораблей и военных самолетов. Оформить подарок ветеранам предлагают на улице Адмирала Руднева, а также на бульваре Дмитрия Донского и улице Хачатуряна. Мастер-классы пройдут 5, 6 и 7 мая.

Научиться авиамоделированию можно будет 7 мая на Митинской улице, а в Зеленограде 6 мая расскажут, как оформить праздничную стенгазету.

Кроме того, гости "Московской весны" могут узнать, какие танцевальные движения были популярны в прошлом веке, а также научиться делать полезные конфеты или написать весенний пейзаж. Подробное расписание всех площадок есть на сайте mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.