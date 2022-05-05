В Москве начали строить дублер Боровского шоссе. Дорога соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино.

Ожидается, что трасса будет готова в 2023 году. Тогда же планируют полностью сформировать основной транспортный каркас Троицкого и Новомосковского округов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.