Мэрия Москвы рассказали подробности о шествии "Бессмертный полк"

В мэрии рассказали подробности о шествии "Бессмертный полк". Оно начнется 9 мая в 15:00.

Росавиация продлила ограничения полётов в 11 российских аэропортов до 13 мая.

Выставка работ из коллекции братьев Морозовых, которую вернули из Франции, откроется в Пушкинском музее 28 июня.