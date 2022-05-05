Городской Wi-Fi заработал на ВДНХ

На ВДНХ заработал городской Wi-Fi. Там установили 32 точки доступа к бесплатному интернету. Сеть есть на территории от арки главного входа до фонтана "Дружба народов", а также на участке вокруг Дворца бракосочетания.

Интернет охватывает также популярные у москвичей павильоны и арт-резиденции.

Раньше на ВДНХ уже был Wi-Fi, но в 2019 году точки доступа демонтировали, так как началось масштабное обновление к 80-летнему юбилею выставки. Сегодня бесплатно войти в Сеть можно в более чем 50 парках столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.